L'alternativa a Vlahovic o Retegui. Il CorSport: "Milan, soluzione Mitrovic"

Il Milan è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Santiago Gimenez nel corso della prossima stagione, motivo per il quale nel corso di questi giorni sono stati fatti tanti, e diversi, nomi, come ad esempio quello di Dusan Vlahovic, in uscita dalla Juventus, o di Mateo Retegui, che potremmo dire essere il preferito di Massimiliano Allegri.

Nomi tanto importanti quanto complicati da raggiungere, che inevitabilmente costringono il Milan a valutare delle alternative, alcune delle quali anche dall'estero ovviamente. In merito a questo discorso Il Corriere dello Sport ha questa riproposto il nome di un attaccante da oltre 200 gol in carriera tra Fulham (quindi Premier League e Championship), Al-Hilal e Andrelecht, fra le altre, titolando "Milan, soluzione Mitrovic", fra le altre cose protagonista questa sera all'esordio nel Mondiale per Club contro il Real Madrid.