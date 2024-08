L'analisi del CorSport: "Il Milan di Fonseca non parla più italiano"

vedi letture

Una delle questioni e polemiche più spinose degli ultimi tempi relative al Milan è senza dubbio lo scarso contingente di italiani a disposizione nella rosa di mister Paulo Fonseca. Sia al nuovo allenatore che a Zlatan Ibrahimovic è stato chiesto in merito ma la risposta è stata che si cerca la qualità come prima caratteristica e giocatori che possono migliorare la squadra, indipendentemente dalla nazionalità. Oggi il Corriere dello Sport analizza proprio questo caso e titola: "Il Milan di Fonseca non parla più italiano".

Tutto parte dalla possibilità di vedere un undici titolare interamente straniero nella prossima stagione, come viene ipotizzato così: Maignan; Royal, Tomori, Pavlovic, Theo; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Nel sottotitolo si legge: "Uniche eccezioni saranno Calabria e Gabbia, con qualche possibilità. Partiranno dalle retrovie Pobega, Terracciano, Sportiello e Florenzi". Il problema è che i top player italiani, oltre a essere oggettivamente pochi, sono anche molto più costosi. Allo stesso tempo il Milan sta guardando al futuro anche in questo senso: la nascita della formazione under 23 che avrà come perni molti talenti azzurri ne è una prova (Camarda, Zeroli, Liberali, Torriani, Bartesaghi solo per citarne alcuni).