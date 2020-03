L'apertura del Corriere dello Sport: "Nelle tasche dei campioni"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola apre titolando: "Nelle tasche dei campioni". Dopo la battaglia su modi e tempi di chiusura del campionato, non ancora conclusa, ora inizia quella per la ripresa degli allenamenti e quella tra club e calciatori, con le società intenzionate a chiedere una riduzione degli stipendi. Il presidente Gravina: "La decurtazione non è un tabù". Ma l'Assocalciatori frena. Poi tensione tra Marotta e Lotito sui tempi di ritorno in campo per gli allenamenti, con la Lega Calcio che prova a mediare fissando la ripresa al 3 aprile per tutti.