"Comanda Kvara", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Prova di forza e maturità del Napoli: azzurri padroni in casa del Milan, Spalletti primo col l'Atalanta. Gasperini gela la Roma, l'Inter crolla a Udine, per la Juve è buio: bianconeri k.o. anche a Monza.