L'apertura del CorSport: "Il lodo Galliani"

"Il lodo Galliani": così il Corriere dello Sport in apertura. Intervista esclusiva ad Adriano Galliani, ex dirigente del Milan ora al Monza. Il manager rivela in esclusiva come il calcio può uscire dalla crisi post virus. "Il nostro sport subirà danni enormi, bisogna affidare i conti a una società autonoma che studi le percentuali di perdite e tagli. Dico no ai playoff Scudetto. Non ci sono solo Ibra e CR7, i giocatori minori vanno aiutati".