L'apertura del QS: "Allarme contagi: il calcio in bilico"

"Allarme contagi: il calcio in bilico". Questo il titolo con cui si apre l'edizione odierna del QS in riferimento ai calciatori contagiati dal Coronacirus. "Dopo Fiorentina, Torino e Samp - si legge - "giallo" al Milan che smentisce di avere positivi. Inter: tamponi tutti negativi. A metà della settimana prossima il Premier Conte deciderà se dare il via libera o meno della Serie A, ma c'è un segnale importante".