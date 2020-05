"Allenamenti: ognuno fa come vuole". Questo il titolo in apertura del QS in edicola questa mattina. Soltanto Emilia Romagna, Campania, Lazio e Sardegna hanno consentito, con l'ok di Spadafora, gli allenamenti individuali a partire da domani. Oggi, invece, dovrebbe toccare alla Lombardia prendere una decisione e poi a ruota toccherà alla Toscana.