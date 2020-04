"Pronto il piano per ripartire, ma l'ISS dice no". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina sulla ripresa del campionato. Calciatori in ritiro permanente - si legge - e un centro medico specifico per fare controlli continui in ogni squadra. Ma il dirigente dell'ISS, Giovanni Rezza, frena: "Ripresa difficile".