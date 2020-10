Il QS in edicola questa mattina riserva ampio spazio in prima pagina al Milan, o meglio, a Zlatan Ibrahimovic, che ieri - anticipando anche il club - ha annunciato la sua negatività al Coronavirus. "Ibra guarito vede il derby", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge: "L’annuncio: 'Quarantena finita'. L’Under 21 non gioca in Islanda".