L'apertura della Gazzetta: "Il Milan blinda Fonseca"

"Il Milan blinda Paulo Fonseca" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Il club: le prossime tre partite contro Venezia, Liverpool in Champions, e il derby con l'Inter non sono decisive per il destino dell'allenatore rossonero. Oggi alle 20.45 a San Siro contro la squadra di Di Francesco, il tecnico del Milan cerca il rilancio.

In via Aldo Rossi ritengono sia ancora presto per dare dei giudizi definitivi e hanno ancora fiducia nel lavoro di Fonseca, il quale però sa bene di dipendere dai risultati come tutti gli allenatori: "Gli allenatori dipendono dai risultati. Sono sempre sotto esame, resto però concentrato solo sul mio lavoro, non può essere altrimenti. Se mi concentro su quello che dicono e scrivono gli altri diventa difficile lavorare. Tutti dobbiamo migliorare".