“Leao sceicco” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il tesoro del Milan, è pronto il rinnovo - si legge - Gli arabi, che stanno per diventare i nuovi proprietari, lo vogliono al centro del progetto futuro. No alle offerte del PSG.