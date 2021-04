L'apertura della Gazzetta: "Milan alla croata, Mandzukic e Rebic per lo spareggio contro la Lazio"

"Milan alla croata, Mandzukic e Rebic per lo spareggio contro la Lazio": questo il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica nel taglio basso della prima pagina alla squadra di Pioli. In virtù del passo falso anche della Juventus, diventa fondamentale trovare i 3 punti per entrambe le squadre per motivazioni differenti che permetterebbero di affrontare il finale di stagione con più serenità.