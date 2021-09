L'apertura della Gazzetta: "Milan scippato"

"Milan scippato". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Costano care le sviste di Cakir e del VAR dopo che i rossoneri avevano dominato l'Atletico Madrid. Leao segna il vantaggio, poi entra in scena l'arbitro: espulso Kessie e rigore inesistente per l'1-2 finale. Pioli: "Il migliore non è stato certo lui: penalizzati".