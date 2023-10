L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Il muro giallo: un vero esame per Leao"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così in prima pagina sul Milan: "Il muro giallo: un vero esame per Leao". Stasera i rossoneri saranno impegnati in casa del Borussia Dortmund e Stefano Pioli si aspetta un'atmosfera incandescente. Il tecnico milanista si affiderà ancora una volta all'attaccante portoghese che dovrà trascinare il Diavolo anche in Europa.