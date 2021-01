L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Scudetto alla Diavola"

"Scudetto alla Diavola". Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport sul Milan. Rossoneri scatenati: due squadre per restare in alto: Mandzukic, Tomori e Junior Firpo. Il croato si presenta così: "Ibrahimovic è ancora un animale, io sarò come lui". Si chiude per il difensore del Chelsea, assalto finale a quello del Barcellona.