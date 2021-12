L'apertura della Gazzetta sul Milan: "Scudetto senza difesa"

C'è spazio per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport con questo titolo: "Scudetto senza difesa". Stagione finita per Kjaer, che botta per il Diavolo. Il danese oggi si opera al ginocchio e per sostituirlo rispunta l'idea Milenkovic, giocatore della Fiorentina più volte inseguito già in passato.