L'apertura della Gazzetta: "Voglio un Milan alla Lodetti"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Voglio un Milan alla Lodetti". In casa rossonera si piange la scomparsa dell'ex centrocampista che non mollava mai e Stefano Pioli, in vista del match di oggi contro il Verona, chiede alla sua squadra di ritrovare l'anima milanista. In attacco spazio ancora ad Olivier Giroud.