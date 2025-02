L'Arena di Verona: "Milan, è allarme Champions. Preoccupa l'atteggiamento dei big"

Domani sera il Verona di Paolo Zanetti, reduce dall'umiliazione contro l'Atalanta, sarà ospite del Milan allo stadio San Siro, per una partita che potrebbe valere molto più di 3 punti per le due squadre. Gli scaligeri si giocano la salvezza mentre i rossoneri la Champions League, competizione che potrebbe addirittura vederli uscire ai playoff per mano del Feyenoord dopo la deludente prestazione di Rotterdam che ha visto per l'appunto gli olandesi battere il Milan per 1 a 0.

La stagione del Diavolo è stata una costante montagna russa, e la situazione non sembrerebbe essere cambiata neanche con l'arrivo di Sergio Conceiçao. Di questo passo la formazione rossonera rischia di rimanere fuori da tutto, come titolato questa mattina anche da L'Arena di Verona: "Milan, è allarme Champions. Preoccupa l'atteggiamento dei big", problema non nuovo e che sussiste oramai dalla terza giornata di questa Serie A.