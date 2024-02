L'emergenza difesa è rientrata, Tuttosport: "Un Milan in Gabbia"

L'emergenza difensiva del Milan è finita. Si parla ovviamente di questioni numeriche e di disponibilità: con il ritorno di Fikayo Tomori che ieri si è allenato interamente in gruppo, Stefano Pioli ha riabbracciato tutti i suoi difensori che erano rimasti infortunati nel corso della prima metà della stagione. Problemi fisici che avevano costretto il Milan a richiamare Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal nelle primissime ore del mercato di gennaio. E Gabbia si è fatto trovare pronto, tanto che oggi Pioli si ritrova con dei dubbi di formazione. Tuttosport questa mattina titola così: "Con i rientri è un Milan in Gabbia".

Già perchè se Tomori, Thiaw e Kalulu sono tornati (e al Milan non aspettavano altro), le prestazioni negli ultimi due mesi di Gabbia sono state al di sopra di ogni aspettativa. Il classe 1999 è tornato dalla Spagna maturato, specialmente dal punto di vista dell'interpretazione del ruolo. Come persona non c'erano mai stati dubbi, come calciatore l'esperienza all'estero ha fatto bene come ha fatto bene l'aver potuto giocare accanto a un giocaotre dell'esperienza di Raul Albiol. Ora Pioli si terrà questo dubbio: mantenere o sostituire Gabbia? Sicuramente meglio dilemmi di questo genere piuttosto che essere costretti ad adattare giocatori da altre posizioni.