L'era Paratici è già archiviata. Il CorSera: "D'Amico ora è in vantaggio su Tare"

L'era di Fabio Paratici al Milan non è durata neanche una settimana. Martedì il viaggio a Londra di Giorgio Furlani, mercoledì l'accordo verbale con l'ex dirigente di Juventus e Tottenham, giovedì l'inizio dei primi ripensamenti e ieri il definitivo tramontare dei discorsi tra le parti. Al 5 di aprile il Diavolo dovrà dunque riaprire il casting per il ruolo di direttore sportivo, che comunque vede diversi candidati anche di un certo blasone in corsa.

L'idea è quella di ripartire da un profilo italiano, questo è oramai assodato, motivo per il quale Il Corriere della Sera ha questa mattina titolato "D'Amico ora è in vantaggio su Tare". L'ex Lazio conosce comunque molto bene la Serie A ed il modo in cui si lavora in Italia considerati i suoi 15 anni in biancoceleste, ma l'attuale direttore sportivo dell'Atalanta potrebbe essere alla fine il prescelto.