L'erede di Maignan. Il CorSport: "Il Milan si lancia su Hugo Souza"

Il futuro di Mike Maignan resta un'incognita, nonostante cominci a filtrare del cauto ottimismo dalle parti di via Aldo Rossi. Il Milan farà il possibile per convincere il francese a restare, ma per evitare di restare poi con un pungo di mosche in mano si sarebbe già cominciato a guardare intorno per capire con chi andare eventualmente a sostituire il numero 16.

Nel corso di queste settimane sono stati fatti tanti nomi, su tutti quello di Zion Suzuki del Parma, prima dell'infortunio, ma la dirigenza rossonera avrebbe individuato in Brasile l'erede di Maignan. Titola infatti questa mattina Il Corriere dello Sport nel taglio basso della prima pagina di oggi "Il Milan si lancia su Hugo Souza", avendo presentato negli scorsi giorni una prima offerta sia al ragazzo che al Corinthias.