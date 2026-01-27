L'Inter non si ferma. La Gazzetta in apertura: "Ma il Milan ci crede (e ci prova)"

di Enrico Ferrazzi

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "L'Inter non si ferma. Ma il Milan ci crede (e ci prova)". I nerazzurri sono a +5 in classifica, ma Chivu non vuole che la sua squadra abbassi la guardia perchè il campionato è ancora lungo. In casa rossonera, Max Allegri continua a parlare di quarto posto, ma il Diavolo non ha ancora abbandonato il sogno scudetto. La formazione milanista deve però cambiare passo e non perdere altri punti per strada.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52
Milan 47
Roma 43
Napoli 43
Juve 42
Como 40
Atalanta 35
Bologna 30
Lazio 29
Udinese 29
Sassuolo 26
Cagliari 25
Genoa 23
Cremonese 23
Parma 23
Torino 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Verona 14
Pisa 14