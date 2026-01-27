L'Inter non si ferma. La Gazzetta in apertura: "Ma il Milan ci crede (e ci prova)"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "L'Inter non si ferma. Ma il Milan ci crede (e ci prova)". I nerazzurri sono a +5 in classifica, ma Chivu non vuole che la sua squadra abbassi la guardia perchè il campionato è ancora lungo. In casa rossonera, Max Allegri continua a parlare di quarto posto, ma il Diavolo non ha ancora abbandonato il sogno scudetto. La formazione milanista deve però cambiare passo e non perdere altri punti per strada.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 52

Milan 47

Roma 43

Napoli 43

Juve 42

Como 40

Atalanta 35

Bologna 30

Lazio 29

Udinese 29

Sassuolo 26

Cagliari 25

Genoa 23

Cremonese 23

Parma 23

Torino 23

Lecce 18

Fiorentina 17

Verona 14

Pisa 14