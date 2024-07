La convinzione di Tuttosport: "Bennacer può portare 40-45 milioni"

Domani al raduno di inizio stagione rossonero ci saranno davvero pochi big presenti. Uno di questi sarà sicuramente Ismael Bennacer che quest'anno potrà iniziare la stagione al livello di tutti: l'anno scorso era presente a Milanello ma solamente per continuare il suo lavoro riabilitativo post operazione al ginocchio. Attualmente, tra i calciatori di spessore rossoneri, il centrocampista algerino è anche quello che ha ricevuto più interessamenti sul mercato, specialmente in arrivo dal mondo arabo.

Tuttosport oggi affronta l'argomento e titola così: "Bennacer può portare 40-45 milioni". Potrebbe essere in particolare l'Al-Ittihad a bussare alla porta del Milan, solamente se Stefano Pioli sarà effettivamente ufficializzato come nuovo tecnico del club di Gedda (ci sono dei rallentamenti). Nel contratto di Bennacer c'è una clausola da 50 milioni ma il Milan, secondo Tuttosport, potrebbe accettare anche qualcosina in meno: in definitiva l'algerino può portare 40-45 milioni nelle casse rossonere. Risorse importanti che si unirebbero a quelle già presenti oltre che a quelle che si cercheranno di racimolare dalla cessione degli altri esuberi, Saelemaekers su tutti.