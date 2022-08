La febbre per il derby è già alta: si va verso il sold-out a San Siro

MilanNews.it

E' già tempo di derby! Come scrive la Gazzetta dello Sport, nonostante manchino ancora due settimane alla stracittadina milanese, la febbre per la partita del 3 settembre è già alta: restano pochissimi biglietti a disposizione per Milan-Inter, ormai vicinissimo al tutto esaurito. Tre anni dopo, quindi, i rossoneri torneranno ad ospitare un derby di campionato con capienza al 100%.