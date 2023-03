La Gazzetta apre con le parole del presidente rossonero: "Fiducia Scaroni"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

"Fiducia Scaroni", apre così la Gazzetta dello Sport nelle pagine dedicate ai rossoneri. Il presidente del Milan, raggiunto dalla rosea a New York, ha toccato diversi temi, tra cui il futuro di Pioli, il percorso in Champions e in campionato del club di Via Aldo Rossi e dello sviluppo del progetto nuovo stadio, che ha visto Cardinale a Milano già diverse volte per parlarne con il sindaco Sala e il presidente della Lombardia Attilio Fontanta.