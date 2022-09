La Gazzetta apre con le parole di Baresi sul Milan: "Occhio Inter, con De Ketelaere siamo più forti"

MilanNews.it

Sulla prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport c'è ovviamente spazio questa mattina per il derby di Milano in programma domani alle 18 a San Siro. La Rosea ha intervistato due grandi ex come Franco Baresi, grande ex capitano rossonero, e Lothar Matthäus, ex giocatore nerazzurro. "Occhio Inter, con De Ketelaere siamo più forti" le parole dell'ex milanista con cui apre il quotidiano stamattina.