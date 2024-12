La Gazzetta: "Cardinale rilancia, tempi più lunghi per restituire 700 milioni"

Questa mattina la Gazzetta dello Sport si dedica ad analizzare la situazione legata alla proprietà del Milan e in particolare all'intenzione di Gerry Cardinale di spostare più avanti la scadenza del prestito con il fondo Elliott, da cui ha acquistato il club anche grazie a un vendor loan di circa 550 milioni di euro nell'estate del 2022. Ad agosto 2025 scade il termine per rifondare i vecchi proprietari rossoneri anche se la somma, con gli interessi, è salita a 693 milioni, e in questo senso Cardinale ha intenzione di prolungarlo.

Oggi la rosea titola così: "Il Milan non cambia. Cardinale rilancia, tempi più lunghi per restituire i 700 milioni". Nel sottotitolo vengono spiegate le intenzioni di Cardinale: "RedBird punta a far slittare fino al 2028 la scadenza del prestito con Elliott che ora è fissata ad agosto del prossima anno". Il manager americano vuole rimanere per vincere in campo e fuori: in particolare ha a cuore la questione dello stadio di proprietà, uno dei punti del suo programma quando è sbarcato a Milano.