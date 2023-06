La Gazzetta dedica la prima pagina a Ibra: "Ciao Milan, Monza eccomi"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola non poteva non concentrarsi su Zlatan Ibrahimocìvic che questa sera dopo la partita contro il Verona saluterà il pubblico della San Siro rossonera che tanto lo ha amato. La rosea scrive: "Ibra. Ciao Milan, Monza eccomi". E se si chiude il capitolo rossonero, potrebbe aprirsene uno nuovo a pochi chilometri di distanza: il fuoriclasse svedese vorrebbe continuare a giocare e la possibilità di un ricongiungimento con Galliani in Brianza non è più solo una semplice ipotesi.