La Gazzetta dello Sport: "C'è Napoli-Milan: notte da scudetto"

© foto di DANIELE MASCOLO

“C’è Napoli-Milan: notte da scudetto”, titola La Gazzetta dello Sport in vista del big match di oggi. “Chi farà festa salirà in vetta - si legge -. Stessi punti, stesso sogno: lo scudetto. Chi vince, scavalca l’Inter e resta in vetta da solo. Stasera, al Maradona, in una cornice da record, una sfida da brividi, che sembra uno spareggio”. Ma Napoli-Milan è anche la sfida tra i due allenatori: “Da una parte un motivatissimo Spalletti - scrive la rosea - che promette l’immortalità al Napoli, dall’altra il filosofo Pioli che accompagna il giovane Milan verso il sogno”.