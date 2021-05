La Gazzetta dello Sport: "CR7 e Gigio, il futuro passa dall’Europa"

Si parla molto della supersfida tra Juventus e Milan sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che pone l’accento su due protagonisti annunciati. "CR7 e Gigio, il futuro passa dall’Europa", titola la rosea, che poi aggiunge a pagina 14: "Mal di pancia e rinnovo in bilico, Juve-Milan decide il mercato. Ronaldo da sempre vive per la Champions, Donnarumma non vuole perderla. Da Dybala e Calhanoglu fino agli allenatori, quanti destini in ballo in 90 minuti".