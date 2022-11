La Gazzetta dello Sport è certa: "Il miglior Giroud di sempre"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport, anche a un giorno di distanza dalla doppietta all'Australia, continua a celebrare Olivier Giroud e la sua seconda giovinezza. Il titolo della rosea recita: "Il miglior Giroud di sempre". E poi nel sottotitolo: "Francia pazza di super Olivier. Gol da record per il bis mondiale". Come nel Milan anche in Nazionale il bomber 36enne trascina i suoi in attacco e lo fa andando a caccia del primo posto solitario come marcatore all-time dei Galletti, dopo aver raggiunto Herny martedì sera. Olivier è leader e ha fatto ricredere anche Deschamps.