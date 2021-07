La Gazzetta dello Sport: "Forza azzurri... da Trieste in giù"

"Forza azzurri... da Trieste in giù". Un titolo per caricare la Nazionale in vista della partita di questa sera e ricordare la grande Raffaella Carrà, scomparsa ieri: così La Gazzetta dello Sport nella sua prima pagina odierna. Gli azzurri sfidano la Spagna a Wembley, in palio c’è un posto nella finale di Euro 2020: "In scena la grande sfida del possesso palla. Mancini all’assalto: "Facciamo lo stesso calcio, ma siamo diversi". Formazione: Emerson l’unica novità".