La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in primo piano alla stracittadina di Milano. “Giroud, il derby sei tu”, titola la rosea, che poi aggiunge: “Il Milan rimonta l’Inter: è a meno uno. I nerazzurri si buttano via, il francese fa doppietta in tre minuti. Oggi anche il Napoli può rifarsi sotto”.