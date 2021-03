Ancora una vittoria per la Svezia... nel segno di Ibrahimovic, autore di due assist. Due partite con la nazionale, altrettante vittorie, 4 gol svedesi e 3 palloni vincenti di Zlatan: come riporta La Gazzetta dello Sport, basta questo per far capire quanto l’attaccante del Milan sia subito tornato fondamentale nel gioco dei gialloblu.