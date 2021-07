La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica ampio spazio in prima pagina a Ibrahimovic e al suo piano di recupero. "Ibra, una fretta del Diavolo", titola la rosea, che poi aggiunge: "Scatta l’operazione ritorno. Allenamenti sempre più intensi, salta anche i giorni di riposo. Il Milan lo vuole in campo per il via del campionato".