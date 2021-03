La Gazzetta dello Sport: "Il Milan 2 frena ancora"

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si sofferma in prima pagina sul pareggio di Marassi. "Il Milan 2 frena ancora", titola la rosea, che poi aggiunge di spalla: "Genoa, doppio Destro. Il Diavolo resta in piedi con la rete di Kalulu". È andata decisamente meglio ai nerazzurri di Conte, ora a -1 dalla vetta dopo la vittoria (sofferta) contro il Napoli. Non a caso, la Gazzetta scrive: “Inter, è lì la testa".