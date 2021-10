La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina a Kjaer e compagni, impegnati stasera al Dall’Ara. "Milan in corsia d’emergenza", titola la rosea, che poi aggiunge: "A Bologna i rossoneri a caccia del primato. Pioli, 100 panchine da sorpasso. Uomini contati, ma Ibra c’è".