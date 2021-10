La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina al big match in programma alle 20:45 a Bergamo. "Pessina-Diaz, sfida fantasia”, titola la rosea, che poi aggiunge: "Atalanta-Milan, largo ai nuovi talenti di Italia e Spagna. Il rossonero è seguito dal c.t. Luis Enrique".