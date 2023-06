La Gazzetta dello Sport sul mercato: "Un gemello per Leao: piace Berardi"

MilanNews.it

Se sulla fascia sinistra, con il rinnovo di ieri pomeriggio, il Milan è al sicuro con Rafa Leao, a destra non c'è ancora un giocatore come il portoghese in grado di essere realmente determinante anche perchè i rossoneri hanno sempre scelto la via dell'equilibrio con giocatori come Messias e Saelemaekers più votati al sacrificio. Oggi la Gazzetta dello Sport titola: "Il Milan cerca un gemello per Leao". Poi fa il nome: "Piace Berardi".

Il nome di Domenico Berardi non è la prima volta che orbita intorno al pianeta rossonero: l'esterno del Sassuolo è ormai una certezza della Serie A dove in in ogni stagione centra con regolarità la doppia cifra. Le red flag sarebbero due: l'età non più giovanissima per i progetti di RedBird, 29 anni; il costo di circa 30 milioni a oggi troppo elevato.