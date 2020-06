La Gazzetta dello Sport titola: "Juve basta poco"

Anche La Gazzetta dello Sport apre con il pareggio (0-0) maturato ieri allo "Stadium" nel ritorno della semifinale di Coppa Italia, risultato che ha sancito l'eliminazione del Milan dalla competizione. "Juve basta poco", titola la rosea, che poi, sempre in prima pagina, aggiunge: "Bianconeri bene solo all’inizio. Ronaldo spreca, Rebic espulso, però per oltre 70’ i rossoneri giocano alla pari. Mercoledì a Roma ci va la Signora. Sarri: "Sembrava precampionato". Pioli: "Il penalty dell’andata pesa". Il calcio è tornato, i gol invece no".