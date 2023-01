La Gazzetta dello Sport titola: "Milan, un attacco di fame"

MilanNews.it

La Gazzetta dello Sport questa mattina sottolinea il momentaccio dell'attacco rossonero che non riesce a sbloccarsi. Il titolo della rosea recita così: "Milan, un attacco di fame". Giroud è stanco, Ibra ai box e naviga a vista per il rientro, Origi inconsistente fino ad adesso. La manovra offensiva rossonera ha portato in gol solo Leao nel 2023 (due volte), mentre gli altri quattro gol sono arrivati da difensori o centrocampisti (Tonali, Kalulu, Pobega, Calabria).