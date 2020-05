Si parla anche della società milanista sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. "Voglia di Milan", titola la rosea, che poi aggiunge, sempre di spalla: "Tutti i dubbi del club rossonero. Da Sheva a Tassotti e Altafini: 'Serve un progetto'. Grandi ex e tifosi come Cecchinato e Bertolucci incalzano Elliott: 'Occorre ritornare in Champions'".