La Gazzetta dopo Milan-Salisburgo 4-0: "Vai Giroud, segni sempre tu"

© foto di DANIELE MASCOLO

Il giorno dopo il 4-0 contro il Salisburgo, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così: "Vai Giroud, segni sempre tu". Il francese è stato ancora una volta decisivo nelle gare che contano. Due gol e un assist per il numero 9 rossonero che è in trattativa con il club di via Aldo Rossi per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2023.