La Gazzetta dello Sport si mette a fare i calcoli in prima pagina e prova a rendere conto di quanto servirà in termini economici al Milan per trattenere in rossonero Leao, tra ingaggio e risarcimento allo Sporting Lisbona. Il titolo recita: "Milan, per Leao ne servono 65". A complicare la questione c'è anche l'interesse di club inglesi come Chelsea e Manchester City.