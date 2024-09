La Gazzetta: "Il nuovo Milan cerca conferme. Tre punti per la svolta con vista sul derby"

La settimana durissima del Milan entra nel vivo: dopo l'inizio soft con il Venezia di sabato, spazzato via con un poker, ora la strada comincia a farsi sempre più in salita per i rossoneri. Il Diavolo questa sera, alle ore 21, scenderà in campo contro il Liverpool a San Siro per la prima giornata del nuovo girone unico di Champions League. Un esordio sicuramente affascinante ma certamente non semplicissimo, anche perchè i Reds sono arrivati a Milano con la fame di riscattare una prima, brutta, sconfitta stagionale arrivata nel weekend.

Dopo gli inglesi, domenica sera, il Diavolo è atteso dal derby contro l'Inter, una partita che negli ultimi sei precedenti ha sempre perso. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così: "Il nuovo Milan cerca conferme". E poi nel sottotitolo: "Il Diavolo torna a 'casa'. Tre punti per la svolta con vista sul derby". Chiaro che una vittoria questa sera alimenterebbe ulteriormente la fiducia della squadra in vista del confronto con i nerazzurri. Ma è giusto pensare a una cosa per volta, senza guardare troppo oltre.