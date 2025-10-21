La Gazzetta in apertura: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina in prima pagina: "Con le Allegrate il Milan ha messo la testa a posto". Massimiliano Allegri ha cambiato il Diavolo da quando è arrivato e lo ha fatto con scelte ben precise: prima di tutto ha riorganizzato la squadra rossonera dal punto di vista difensivo e ora i rossoneri sono più stretti, compatti, concentrati e non concedono più gli spazi dell'anno scorso. Il livornese ha trovato la quadra con la difesa a tre e il 3-5-2, modulo che ha permesso ad alcuni singoli come Pavlovic di crescere esponenzialmente rispetto alla scorsa stagione.

Allegri sta dando poi fiducia a tutto il gruppo e il risultato è che tutti si fanno trovare pronti quando vengono chiamati in causa. Un esempio è senza dubbio Bartesaghi che ha ben sostituito Estupinan nelle ultime due partite contro Juventus e Fiorentina. Durante il mercato estivo, l'allenatore rossonero ha poi chiesto giocatori specifici, come per esempio Rabiot che ha certamente cambiato il volto del centrocampo milanista insieme a Modric.

