La Gazzetta in apertura: "CR7 rovescia, rabbia Milan"

"CR7 rovescia, rabbia Milan": così La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Grandi polemiche al termine di Milan-Juventus 1-1 di Coppa Italia, semifinale d'andata. I rossoneri giocano meglio e vanno in vantaggio con Ante Rebic. Gigi Buffon salva la Juve in più occasioni, poi Cristiano Ronaldo, con una rovesciata, provoca il contestato calcio di rigore, che poi trasforma al 90'. Pioli protesta: "Non era rigore, Calabria non poteva sparire". Sarri replica: "Rigore netto e ce n'era anche un altro". Ibra, Hernandez e Castillejo salteranno il ritorno.