La Gazzetta in apertura: "Finalmente Juve-Milan"

"Finalmente Juve-Milan" titola La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Torna il calcio in Italia dopo 95 giorni. Si riparte con la Coppa Italia e con la sfida tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium (porte chiuse). Una classica del nostro calcio apre la stagione post-Covid. Ronaldo riparte con Dybala per volare a Roma alla caccia del 30° trofeo. Pioli, senza Ibra e con Rebic, cerca gol e si gioca già il futuro. Più restrizioni: niente abbracci e 300 persone allo stadio. Inzaghi: "Non vedo l'ora. Sarri favorito ma il Diavolo...".