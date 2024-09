La Gazzetta in apertura: "Il Milan pensa in grande"

Oggi è il giorno di Milan-Lecce, partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Dopo una falsa partenza, che ha visto la formazione di Paulo Fonseca conquistare solo due punti nelle prime tre giornate, il Diavolo sembrerebbe aver ingranato la marcia giusta dal rientro dalla sosta, annichilendo prima il Venezia e portando poi a casa un derby dopo sei sconfitte consecutive.

Queste gli ha permesso di rilanciarsi in ottica scudetto, anche perché nel momento in cui dovesse vincere questa sera contro il Lecce, il Milan balzerebbe in testa alla classifica a pari merito con la sorpresa Torino. Dalle stalle alle stelle dunque, con La Gazzetta dello Sport che in apertura questa mattina ha titolato "Il Milan pensa in grande", visto che fino a neanche una settimana fa era impensabile uno scenario del genere.

Ma comunque guai a sottovalutare il Lecce, partita che per certi versi potrebbe essere più dificile di quella di domenica scorsa contro l'Inter.