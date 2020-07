La Gazzetta in apertura: "Il Milan ringhia sempre"

"Il Milan ringhia sempre" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Pari in rimonta al San Paolo per gli uomini di Stefano Pioli che hanno giocato una buona gara contro il Napoli dell'ex Rino Gattuso. Rossoneri avanti con Theo Hernandez. Il Napoli la ribalta con Di Lorenzo e Mertens ma Kessie su rigore firma il 2-2. Maldini: "Rangnick? Ripeterei tutto".